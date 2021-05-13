قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية كامل على غطاس مساء أمس الأربعاء، بتحرير 63 محضرا لمخالفة ارتداء الكمامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ذلك في إطار المتابعات المستمرة لتعليمات رئيس الوزراء وتطبيق قرار الغلق منذ التاسعة مساءا.

كانت الحملة برافقة العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة المحمودية، والرائد كريم الخولى رئيس المباحث، حيث واصلت المرور على شوارع المدينة لمتابع جميع المحلات بقرارات الغلق والالتزام بالتعليمات، وشهدت التزام جميع المحلات والكافيهات والمطاعم والأماكن الحيوية بالمدينة بتطبيق قرار الغلق.