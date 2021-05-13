 بالصور.. تحرير 63 محضرا بسبب إجراءات كورونا في «المحمودية» - بوابة الشروق
الخميس 13 مايو 2021 4:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

بالصور.. تحرير 63 محضرا بسبب إجراءات كورونا في «المحمودية»

خميس البرعي
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 3:35 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 3:37 ص

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية كامل على غطاس مساء أمس الأربعاء، بتحرير 63 محضرا لمخالفة ارتداء الكمامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ذلك في إطار المتابعات المستمرة لتعليمات رئيس الوزراء وتطبيق قرار الغلق منذ التاسعة مساءا.

كانت الحملة برافقة العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة المحمودية، والرائد كريم الخولى رئيس المباحث، حيث واصلت المرور على شوارع المدينة لمتابع جميع المحلات بقرارات الغلق والالتزام بالتعليمات، وشهدت التزام جميع المحلات والكافيهات والمطاعم والأماكن الحيوية بالمدينة بتطبيق قرار الغلق.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك