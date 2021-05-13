فيردر بريمن يدعو لوضع سقف لرواتب اللاعبين

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ساند كلاوس فيلبري الرئيس التنفيذي لنادي فيردر بريمن الألماني وضع سقف للرواتب في كرة القدم ، وتقدم باقتراح ملموس حول كيفية تمكين فريقه من تفادي "سباق الفئران" المتمثل في زيادة أجور اللاعبين بشكل مستمر.

وقال فيلبري /54 عاما/ لمجلة "بيزنس إنسادير" المتخصصة في عالم المال والأعمال اليوم الخميس هذا الموضوع "ينبغي بكل تأكيد مناقشته داخل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم".

واعترف فيلبري بأن هؤلاء الذي يتنافسون في أوروبا لديهم احتياجات مختلفة عن هؤلاء الذين يشاركون فقط في المنافسات المحلية وأن هذا الأمر سيؤخذ بعين الاعتبار في مقترحه الخاص بسقف الرواتب.

واقترح فيلبري أن تبلغ تكاليف الفريق الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا بين 200 و250 مليون يورو (241 إلى 301 مليون دولار تقريبا) مقابل 150 مليون يورو تكلفة الفرق التي تشارك في الدوري الأوروبي و100 مليون يورو للفرق التي تشارك في دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا).

فيردر بريمن على سبيل المثال يتنافس حاليا مع أندية "بسبب هيكل الشركات التابعة لها لديها فرص مالية مختلفة" بحسب فيلبري.

وأشار فيلبري إلى أن حتى الأندية الكبرى مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تواجه مشاكل في مواجهة فرق أوروبية مدعومة من حكومات أو رجال أعمال أغنياء.

وأكد فيلبري أن أزمة جائحة كورونا "كان لها أثار اقتصادية مؤثرة" بالنسبة لبريمن حيث تراجعت الإيرادات بنحو 35 مليون يورو تأثرا بتراجع حقوق البث التليفزيوني وتوقف حضور الجماهير للمباريات.

وأوضح فيلبري "إنه عجز مالي علينا تحمله".

وحصل بريمن على قرض بنكي بقيمة 20 مليون يورو ، بضمان السلطات المحلية ، لكنه قد يواجه تحديات إضافية إذا لم ينجح في البقاء بالبوندسليجا في الموسم المقبل.