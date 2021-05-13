 الصحة الروسية: العثور على السلالة الهندية في مقاطعة أوليانوفسك - بوابة الشروق
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الصحة الروسية: العثور على السلالة الهندية في مقاطعة أوليانوفسك

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 10:56 ص

أفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على السلالة الهندية من فيروس كورونا لدى طلاب أجانب يدرسون بجامعة مقاطعة أوليانوفسك.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل انتشار عدوى كورونا الهندية المتحورة، بين طلاب أجانب يدرسون في جامعة مقاطعة أوليانوفسك كانوا قد وصلوا من الهند أواخر أبريل وأوائل مايو، مشيرة إلى أن 52 طالبا أجنبيا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات.

وأضافت أنه جرى السبت الماضي عقد اجتماع طارئ في المنطقة بشأن تفشي كورونا بين الطلاب الأجانب، والذي وقع في نهاية أبريل.

وتحدث القائم بأعمال الحاكم مع رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، حول اكتشاف سلالة هندية جديدة من فيروس كورونا في المنطقة، تم العثور عليها في طلاب أجانب.

وأشارت إلى أنه لمنع انتشار المرض يخضع فندق "سوفيتسكايا"، حيث يعيش الطلاب الأجانب، والمغلق حاليا، لعملية تطهير كاملة.


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