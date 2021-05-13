الحكومة العراقية تدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء

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جددت الحكومة العراقية اليوم الخميس رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عمل يعد مزعزعاً لأمنِ واستقرار البعثات الدبلوماسية المقيمة في العراق، سيما ماتعرضت له القنصلية الإيرانيّة في مدينة كربلاء مؤَخرا.

وأوضح بيان صحفي وزع بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس: "نلفت إلى إجراءات الحكومة العراقية خلال الأيامِ الماضية بهذا الشأن ونشير إلى استمرار التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين، والأخذ بالسبلِ الكفيلة للتوصل للنتائج".

وذكر البيان أن الحكومة العراقية تجدد التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها، وفقاً لما نصّت عليه الاتفاقيّات الدولية.

واستهدف متظاهرون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء في وقت سابق هذا الأسبوع وأحرقوا واجهته على خلفية اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني وتوجيه اتهامات لميليشيات مرتبطة بإيران بالوقوف وراء عملية الاغتيال.