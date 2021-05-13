النمسا تعلق رحلاتها إلى تل أبيب لمدة يومين

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قررت الخطوط الجوية النمساوية اليوم تعليق كافة الرحلات الجوية إلى تل أبيب بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وقال بيان للشركة النمساوية اليوم الخميس إن الخطوط الجوية النمساوية تعلق جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى يوم غد الجمعة، لافتا الى إلغاء كل الرحلات المخطط لها يومي 13 و 14 مايو الجاري.

وأوضح البيان أن سلامة ركابنا وطواقمنا تحتل أولويتنا القصوى، مشيرا إلى أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات وتقوم بتقييم الوضع الأمني باستمرار.

ولفت البيان إلى أنه تم إبلاغ جميع الركاب المتضررين ومن المتوقع استئناف الرحلات بعد غد السبت.

يشار إلى أن عدة شركات طيران دولية أخذت نفس القرار فى مقدمتها الخطوط الجوية البريطانية وشركة " لوفتهانزا " الألمانية التى تساهم فى إدارة وملكية الشركة النمساوية .