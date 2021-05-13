أستراليا تقدم مساعدات لمزارعين بسبب «طاعون الفئران»

أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الخميس عن حزمة إغاثة للمزارعين الذين يتعاملون مع طاعون الفئران الكارثي الذي أتلف محاصيل وتسبب في دمار بمجتمعات.

وقال وزير الزراعة بالولاية، آدم مارشال لمحطة "2 جى بي" إن 50 مليون دولار أسترالي (38مليون دولار أمريكي) ستخصص للمزارعين الذين يتعاملون مع حالة الطوارئ.

وأضاف مارشال: "سنقدم طعوما كيميائية سامة مجانية للمزارعين والمنتجين الأساسيين والمزارعين لمواجهة هذه الآفة" ، مضيفا أنه سيتم أيضا منح خصومات للشركات الصغيرة والأسر مقابل شراء السموم والشراك.

وقال الوزير إن حكومة الولاية تسعى أيضا للحصول على موافقة هيئة المبيدات الحشرية فى البلاد لاستخدام "بروماديولون"، وهو سم جديد محظور حاليا في أستراليا، والذي وصفه الوزير بأنه "أقوى سم فئران يمكنك الحصول عليه على وجه الأرض".

وينتشر الطاعون الذي تنقله القوارض بشكل كبير لعدة أشهر، مع تعرض أشخاص للعض، وتلف محاصيل.

وحتى أواخر نيسان/أبريل، تم إخطار صحة نيو ساوث ويلز بـ 23 حالة إصابة بداء اللبتوسبيروس، وهو مرض نادر يمكن أن يسبب الفشل الكلوي والتهاب السحايا الذي تنقله الفئران عادة، منذ بداية العام، مقارنة بـ 11 حالة في عام 2020، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية.