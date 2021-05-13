بروكسل توافق على طلب من إيطاليا لدعم شركة «أليطاليا» المتعثرة

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قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها وافقت على طلب إيطاليا منح شركة الطيران المتعثرة "أليطاليا" دفعة قصيرة الأجل بقيمة 8ر12 مليون يورو (4ر15 مليون دولار) تعويضا عن خسائرها على خطوط معينة في يناير، وسط جائحة فيروس كورونا.

وأشارت المفوضية إلى أنها أذنت بدفع مبالغ مماثلة في أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر2020 وآذار/مارس 2021.

ويدور خلاف منذ سنوات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية حول مسألة تقديم مساعدات لشركة الطيران المتعثرة التى تخضع الآن لإدارة الدولة.

وذكرت مصادر نقابية أن "أليطاليا" التى يعمل بها أكثر من 10 آلاف شخص واجهت عجزا في السيولة عدة مرات في الشهور القليلة الماضية بسبب الأزمة التي نتجت عن الجائحة.

وقدمت الحكومة الإيطالية خططا لإعادة هيكلة "أليطاليا" في خريف عام 2020.

وتحقق الجهات التنظيمية المعنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي في قروض الدولة الإيطالية لشركة أليطاليا منذ عام 2018.