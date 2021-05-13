محافظ الإسكندرية: إغلاق الشواطئ والحدائق خلال العيد

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، على استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى طوال أيام العيد، بالتزامن مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسة والفرعية على مدار 24 ساعة، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المفاجئة للتأكد على غلق الشواطئ بالكامل والمنتزهات والحدائق وشن حملات أخرى على الكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسرح، للتأكيد على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومنع الشريف، إقامة أية احتفالات أو فاعليات جماهيرية، موجها بالتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأجازة العيد.

وزار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم الخميس، مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، ودار الأمل لرعاية الأيتام؛ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال، واطمأن على راحتهم، معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، ومؤكدا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتلبية احتياجات الدور من أجل توفير حياة كريمة لهم، مردفا: "إننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم".

وأشاد المحافظ بالمستوى الهائل للدور والخدمات المقدمة بها، مطالبا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وتلبية كل مطالبهم، فضلا عن تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مواهبهم لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.

فى السياق ذاته، شن نائب محافظ الإسكندرية الدكتور أحمد جمال، حملة برفقة رجب النقيدى رئيس حى وسط، بشوارع الجواهر، جلال الدسوقي، السلطان حسين، السلطان عبد العزيز، شامبليون، عبد الحميد بدوي، وسوتر، أسفرت عن إغلاق 2 مقهى وتحصيل 23 ألفا و750 جنيها غرامات فورية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة.

فيما أعلن عدد من الكنائس بالإسكندرية تطبيق الغلق الجزئى، تزامنا مع تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، ومنها الكنيسة المرقسية والشهيد مامرقس والشهيد مارجرجس بسبورتنج والعذراء حفاظا على صحة المواطنيين.

فيما أكدت مديرة حديقة الحيوان الدكتورة نبيلة عازر، في تصريحات صحفية أن الحديقة تغلق أبوابها للعام الثاني على التوالي، تزامنا مع قرارات مجلس الوزراء وتداعيات فيروس كورونا المستجد، متابعة أن الحيوانات تتلقي التحصينات بصفة دورية مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير.

وشدد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، واستعداد أقسام الطوارئ ومركز السموم بكامل طاقاتهم، والتأكيد على توفير كل المستلزمات الطبية وأكياس الدم بمستشفيات الصحة.

ومن جهته، شن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، حملة تزامنا مع أول أيام عيد الفطر على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية للتأكيد على صلاحية السلع الغذائية وتوافراها بالأسعار المعلنة من قبل المديرية، مشددا على استمرار عمل المخابز وتوفير حصص الدقيق يوميا طوال أجازة العيد.