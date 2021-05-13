الشرطة الألمانية توقف رجلا مسلحا بالقرب من مسجد في فرانكفورت

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في فرانكفورت، اليوم الخميس، أن قوات الأمن أوقفت رجلا يبدو أنه مسلح بالقرب من مسجد.

وكان الرجل قد تواجد في وقت سابق داخل مبنى قبالة المسجد الواقع في حي فيشنهايم، وذكر المتحدث أنه تم القبض على الرجل وأشخاص آخرين ولا يزال عدد المقبوض عليهم غير محدد بعد.

وأوضح المتحدث أن شهود عيان أبلغوا الشرطة لأن الرجل كان مسلحا غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل يحمل فعلا سلاحا ناريا حيا.

وبحسب المتحدث، فقد كانت هناك إشارات على وجود أشخاص آخرين في المبنى المشار إليه، ولم تنه الشرطة عمليتها في المكان بعد، ولم تتضح بعد التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة.