السلطات الإيطالية تضغط على تطبيق تيك توك من أجل منع من هم أقل من 13 عاما من استخدامه

تواصل السلطات الإيطالية الضغط على تطبيق تيك توك للتأكد من عدم استخدام الأطفال أقل من 13 عاما للتطبيق الشهير.

وطالبت هيئة حماية البيانات الإيطالية، أمس الأربعاء، "تيك توك" باتخاذ إجراءات أقوى لحماية القصر وتطبيق الحد العمرى.

وحثت الهيئة تيك توك، على سبيل المثال، على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأطفال الصغار بين المستخدمين ووقف نشاطهم.

وقال التطبيق، الذي تمتلكه شركة بايت دانس الصينية، إن الخصوصية والأمن تمثلان "أولوية قصوى" خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستخدمين الصغار، وفقا لما ذكرته وكالة ادنكرونوس الإيطالية للأنباء.

ويسعى تطبيق تيك توك لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أن يكون مستخدميه ممن يبلغون من العمر 13 عاما أو أكثر.

وكانت وفاة طفلة -10 أعوام- في صقلية في يناير قد أثار صدمة في البلاد، وتردد أنها لقيت حتفها مخنوقة بعد المشاركة في " تحدى فقدان الوعى".

وفي أعقاب هذه الواقعة، وبناء على طلب مسؤولي حماية البيانات في روما، بدأ إخضاع مستخدمي تيك توك لعملية جديدة للموافقة على العمر، وهي التي تريد إيطاليا تعزيزها.

وقالت السلطات إنه تم إعادة فحص حسابات 5ر12 مليون مستخدم في إيطاليا في الفترة ما بين فبراير وأبريل الماضيين. وخلال هذه العملية، تم محو نصف مليون حساب لأسباب متعددة، من بينها الشكوك حول عمر المستخدمين.