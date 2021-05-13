الرئيس الروسي يوجه التهنئة للمسلمين بعيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

ووجه بوتين التهنئة، حسبما أفاد الكرملين، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، قائلا: "انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر، منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو ما يجسد رغبة الناس في تحسين الذات"، مضيفا أن المسلمين في روسيا الاتحادية يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل.

وأضاف أن المنظمات الإسلامية تشارك بنشاط في حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولي اهتماما لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية، مردفا: "أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب إيثار الذات، والتي تساعد الناس، في هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات".