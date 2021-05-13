سلمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، 15 عروسا من أبناء المحافظة 60 من الأجهزة الكهربائية ضمن أجهزة ألف عروسة، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعرائس احتفالا بليلة القدر، وعيدالفطر المبارك.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة: حزب مستقبل وطن يساند الدولة والمبادرات الرئاسية خاصة "حياة كريمة" التى أسعدت الملايين من أبناء الشعب المصرى، لافتا إلى أن الأجهزة الكهربائية التى تم توزيعها على العرائس تشمل ثلاجة كبيرة وغسالة وبوتاجاز وشاشة حيث تم توزيعها جميعا وسط حالة من الفرحة والبهجة للعرائس قبل عيد الفطر المبارك.



وقدمت الأسر المستفيدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه بأبناء الشعب المصرى خاصة الأكثر احتياجا، فيما أعربت العرائس عن سعادتهن بهدية الرئيس الإنسان والأب الذى يتحمل الكثير من أجل الوطن والمواطنين وبناء الدولة.

جاء ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.