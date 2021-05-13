السويد تسجل 6330 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، أنه تم تسجيل 6330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السويد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و27 ألفا و934 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و267 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى توزيع 3 ملايين و909 آلاف و862 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء السويد، مضيفا أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 883 ألفا و761 شخصا.