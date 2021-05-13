برلمان إسبانيا يوافق على قانون لحماية المناخ

أقر البرلمان الإسباني مشروع قانون، اليوم الخميس، يهدف إلى جعل البلاد محايدة مناخيا بحلول عام 2050، على أقصى تقدير.

ولا يعني هذا أنه يجب تجنب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كامل، أو شبه كامل، في جميع القطاعات مثل الصناعة أو النقل أو الزراعة بحلول عام 2050.

وصوت نواب حزب فوكس اليميني الشعبوي ضد مشروع قانون "قانون تغير المناخ وانتقال الطاقة"، في حين امتنع ممثلو المعارضة المحافظون عن التصويت.

وقالت تيريزا ريبيرا، وزيرة التحول البيئي في الحكومة اليسارية، إن القانون يمثل "علامة فارقة.. "كانت هناك حاجة إليها منذ مدة طويلة".

وشددت الوزيرة على أن "الأمر الأكثر خطورة هو عدم الرغبة في رؤية الواقع وتجاهله والنظر ببساطة إلى الاتجاه الآخر"، في إشارة إلى المقاومة من جانب المعارضة.