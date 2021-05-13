تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحر الأحمر؛ للاطمئنان على سير العمل بتلك المنشآت وتطبيقها لكل الإجراءات الاحترازية في أول أيام عيد الفطر.

وأكد صبحى أن مختلف المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة ملتزمة بتطبيق كل الضوابط والإجراءات الاحترازية في ضوء قرارات مجلس الوزراء.

وشدد خلال الزيارة على المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة استقبال رواد وأعضاء تلك المنشآت أخذا بعين الاعتبار ضرورة استمرار الحزم في تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضاف صبحى أن التطور الكبير الذي شهدته المنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مراكز الشباب في جميع المحافظات سواء في بنيتها الأساسية أو من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية خلال الأعوام القليلة الماضية جعلها تقوم بدور تنموي رائد كمراكز تنويرية استطاعت من خلاله تقديم العديد من الخدمات المجتمعية المتميزة لكل أبناء قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية، إلى جانب قيامها بدورها في نشر الممارسة الرياضية وتنفيذ العديد من البرامج الثقافية والفنية واحتضان العديد من المبادرات الشبابية الاقتصادية والتنموية بوجه عام.

وتضمنت زيارة الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بالمدينة الشبابية والرياضية حيث شدد على سرعة الانتهاء من تطوير المدينة لتصبح جاهزة لاستقبال الأفواج الشبابية من مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، كما تفقد الوزير بيت الشباب الدولى بالغردقة واطمئن على جاهزيته لاستقبال الشباب في ضوء تطبيقه للإجراءات الاحترازية.

ثم تفقد أرض استاد الغردقة واستمع إلى شرح تفصيلي من المسئولين بالمحافظة على الخطوات الخاصة بالانتهاء من الاستاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما قام الوزير بزيارة مركز التنمية الرياضية والصالة المغطاة وبعض مراكز الشباب بالمحافظة المعروف بالصاله المغطاة.