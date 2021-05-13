محافظ جنوب سيناء في جولة ليلية لمتابعة أعمال تطوير هضبة أم السيد بشرم الشيخ

تشهد منطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، طفرة من أعمال التطوير، لتصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا، وإضافة سياحية جديدة للمدينة، من خلال تطوير المنطقة بالكامل، إضافة إلى تطوير الشوارع محيطة بها.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري استكمال أعمال التجميل وإنشاء المظلات والمقاعد بهضبة أم السيد، والتي تتضمن أعمال تشجير وتجميل وإضاءة، ورسم وتجميل الأسوار، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير المنطقة، بهدف تحويلها لمقصد سياحي.

وأوضح المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطوير طريق شارع نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد، بطول 1.7 كيلومتر، وعرض 30 متر، ويتضمن توسعة وتجميل الطريق، وإنشاء مشايات على الجانبين، وإنارة، وباركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن، ومقاعد مضيئة ليلاً، ورقعتي شطرنج ضمن المنطقة الترفيهية للمواطنين والزوار.

وأضاف المحافظ أنه جاري إنشاء مشي السياحي يطل على البحر بطول 2 كيلومتر، وعرض 3.6 مترًا من الرخام والجرانيت، وكورنيش، ويتضمن مشايات.

جاء ذلك اليوم خلال الجولة التفقدية الليلية التي قام بها محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ لمتابعة أعمال تطوير هضبة أم السيد، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد أحمد فتحي، مدير مرور جنوب سيناء.