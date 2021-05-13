 شركة سافاريكوم الكينية للاتصالات تسجل أول تراجع في الأرباح منذ عقد - بوابة الشروق
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شركة سافاريكوم الكينية للاتصالات تسجل أول تراجع في الأرباح منذ عقد

د ب أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 11:50 ص

تكبدت شركة سافاريكوم بي ال سي للاتصالات في كينيا أول تراجع في الأرباح منذ عقد، وذلك بسبب تأثير تعليق الرسوم على خدمات تحويل الأموال عبر الهواتف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صافي الدخل انخفض بنسبة 8ر6% ليصل إلى 7ر68 مليار شيلن (642 مليون دولار) خلال 12 شهرا حتى مارس الماضي.

وانخفضت مبيعات خدمة ام –بيسا بعدما طالب البنك المركزي الشركة بوقف الحصول على رسوم على معظم التعاملات المالية عبر الهواتف لتشجيع التعاملات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للشركة بيتر نديجوا في بيان" الأوقات الاستثنائية أثرت على عملياتنا مما نجم عنه تباطؤ الأداء المالي".

وقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة 1ر1% في بداية التعاملات اليوم.


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