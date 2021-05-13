حكومة الدنمارك تأمر بإجراء تحقيق جديد في حريق العبارة «سكاندينافيان ستار»

وافقت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، على إجراء تحقيق جديد في حريق اندلع في العبارة "سكاندينافيان ستار" في بحر الشمال قبل 30 عاما، وأدى إلى مقتل 159 شخصًا.

ووافق نواب البرلمان على أن تقوم مجموعة مستقلة بالتحقيق فيما يتعلق بشركة الشحن وعلاقات الملكية والتأمين.

وقالت وزارة العدل إن فريق التحقيق سيقدم نتائجه في غضون عام ونصف.

وقد تؤدي المعلومات الجديدة إلى استئناف تحقيقات الشرطة.

واشتعلت النيران في "سكاندينافيان ستار"في السابع من أبريل 1990، أثناء سفرها من أوسلو إلى فريدريكشافن، بشمال الدنمارك.

ولقي 159 شخصا حتفهم من بين 480 شخصا كانوا على ظهر السفينة.

وكشفت التحقيقات عن اندلاع حريق في عدة أماكن بالسفينة، وربما كان حريق متعمدا. ومع ذلك، لم يتم توضيح هذا بشكل قاطع.