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عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تدخل الشرطة الإسرائيلية لفض الاشتباكات في مدينة اللد، بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية وحدة «اليمام» التابعة لها في مدينة اللد الفلسطينية، عقب مواجهات ساخنة بين الفلسطينيين واليهود.

و«اليمام» هي وحدة شبه عسكرية إسرائيلية عالية التدريب في شرطة حرس الحدود، وواحدة من أربع وحدات خاصة في الشرطة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفق مع وزير دفاعه بيني جانتس، أمس الثلاثاء، على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من منطقة الضفة الغربية إلى مدينة اللد، وبشكل فوري.

وجاء القرار بعد تصريحات لرئيس بلدية اللد، أكد خلالها «فقدان السيطرة كليا على المدينة»، موضحا أن «الشوارع تشهد حربا أهلية بين العرب واليهود».

وطلب رئيس بلدية اللد من نتنياهو «التدخل وإرسال الجيش لاستعادة السيطرة في الشوارع»، حيث «تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة».