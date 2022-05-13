 «طوارئ المنصورة» تجرى جراحة نادرة لطفل انزلقت يده داخل مفرمة لحم - بوابة الشروق
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«طوارئ المنصورة» تجرى جراحة نادرة لطفل انزلقت يده داخل مفرمة لحم

نعمان سمير
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 5:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 5:42 ص

أجرى مستشفى الطوارى التابعة لجامعة المنصورة جراحة عاجلة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعد دخول يده داخل مفرمة لحم يمتلكها والده لتصنيع الحواوشي. 

وحضر الطفل بعد أن قامت أسرته بإحضاره ويده داخل ماكينة فرم اللحم وتم استعمال معدات ومناشير كهرباء لاستخراج يده من داخل الماكينة قبل بدء الجراحة بعد الاستعانة بالمهندس رامي الزقرد.
وتابع  الدكتور أمير فكري الداودي أستاذ الجراحة العامة ومدير المستشفى الحالة والإشراف على علاجها وإجراء جراحة عاجلة، وذلك بعد أن استقبل المستشفى الطفل أحمد محمد شعلان من قرية  الحصاينة التابعه لمركز السنبلاوين بالدقهلية ووضعه تحت الملاحظة.

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