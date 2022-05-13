المدير الفني لمهرجان بورسعيد السينمائي يكشف سبب انسحابه

اعتذر الناقد محمد سيد عبد الرحيم عن منصب المدير الفني لمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، في دورته الأولي، المزمع إقامتها الشهر المقبل.

وكتب عبد الرحيم في حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : لمن يهمه الأمر، تقدمت اليوم باعتذار رسمي للجنة العليا للمهرجانات معلنا عدم استمراري كمدير فني لمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم بسبب عدم الجدية وانعدام الرؤية وسيادة العشوائية وعدم توفير موارد لتفيذ الخطة الفنية على أرض الواقع بالإضافة إلى عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية لفريق العمل".

وتابع: "كنت أتمنى أن ننظم مهرجان سينمائي نوعي جاد ومحترم في مدينة بورسعيد الجميلة التي تقع على تخوم قارتي أفريقيا وآسيا ولكن للآسف عدم الجدية واختلاف الأهداف تحبط عمل فريق العمل رغم تحضيره للمهرجان لأكثر من ثمانية أشهر".

جدير بالذكر أن رئيس المهرجان المخرج إسماعيل مراد، وكان من المفترض انطلاق المهرجان عام ٢٠٢٠، لكن تم تأجيله لظروف مختلفة.