الإيسيسكو تنعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

ونوهت المنظمة في بيان، بالدور الكبير للفقيد وإسهاماته البارزة لدعم العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم الثقافة والآداب والتطورات العلمية، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة.

وأشادت بالحرص الدائم الذي كان يوليه الراحل الكبير لدعم الإيسيسكو ورسالتها الحضارية.

وأعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، باسمه ونيابة عنه جميع مسئولي المنظمة عن خالص التعازي والمواساة للعائلة الحاكمة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.