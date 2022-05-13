الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتعاونان لضمان تحقيق الأمن الغذائي

يعتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إطلاق منصة جديدة بهدف تأمين إمدادات الأغذية والسلع الزراعية حيث تعيق الحرب في أوكرانيا العالم من الحصول على سلع أساسية وأسمدة من المنطقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس قوله في مقابلة اليوم الجمعة إنه نظرا إلى أن الكثير من الدول تواجه مشاكل فى الأمن الغذائى ، "فهناك بوضوح حاجة لكيفية اتباع أفضل السبل لدعم تلك الدول، إذ أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من كبار العناصر والأطراف الفاعلة والمانحين الرئيسيين".



وسيبحث الجانبان أيضا تنويع سلاسل التوريد، لا سيما بالنسبة للأسمدة. وقال دومبروفسكيس إنه نظرا إلى أن كلا من روسيا وبيلاروس من كبار المصدرين، "توجد بوضوح اضطرابات، ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا تنويع الإمدادات".



وسيكون التعاون الجديد في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي أسسه الحليفان لتعزيز روابطهما الاقتصادية.



ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون كبار يومي الأحد والاثنين المقبلين في باريس لتعزيز هذا التعاون في مجالات من بينها ضوابط التصدير، وأشباه الموصلات والمشتريات.