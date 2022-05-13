وكيل التموين بالأقصر يناقش خطط حصاد وتوريد القمح مع المزارعين

عقد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، لقاء مع المزارعين لمحصول القمح في حضور دكتور حمادة العماري، عضو مجلس النواب، وكذلك مدير الإصلاح الزراعي ومدير الجمعية الزراعية ومدير الإرشاد الزراعي، وذلك لمناقشة خطط زراعة وحصاد القمح وتوريده للشون والصوامع بإسنا وأرمنت.

وخلال اللقاء حث وكيل وزارة التموين بالأقصر، جموع المزارعين على ضرورة توريد القمح، وتم عرض ومناقشة كل التسهيلات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص موسم التوريد، ومنها اعتماد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطحن الاتحاد بمدينة الأقصر كنقطة تجميع من المزارعين لتسهيل عملية النقل للمواقع التخزينية، ومناقشة كل المشاكل التي تواجه عملية التوريد.