طيارون إسرائيليون يقفزون من طائرة F15 بعد احتراقها

تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من نوع F15، إلى خلل فني عندما لم تفتح العجلة اليمنى في الطائرة عند محاولة الهبوط، مما اضطر الطياران اللذان كانا على متنها إلى القفز منها.



وقال قائد قاعدة "حتساريم" جاي ديفيدسون لقناة "كان" الإسرائيلية إن "حجم الطائرة كبير جدا، تخيل أن العجلة بالداخل والطائرة ليس لديها ما تتكئ عليه، كادت أن تصبح كارثة"، بحسب موقع "آي. 24" الإخباري الإسرائيلي.



وعندها هبت قوات الطوارئ على الفور من قاعدة القوات الجوية في "حتساريم" وبدأت في الاستعداد لسيناريوهات صعبة لإنقاذ الطيارين من الطائرة باستخدام كراسي الهروب. وفي نهاية الهبوط الصعب الذي تمكن الطياران من النجاح فيه في اللحظة الأخيرة، هبطت الطائرة على جانبها الأيمن وبدأت في الاحتراق.



وأشار إلى أنه بعد بضعة أشهر، ستعود الطائرة المقاتلة لاستخدامها في سلاح الجو، وقد عاد الطيارون بالفعل إلى التدريب ولا يعتزمون التوقف حاليا عن الطيران بعد هذا الحادث.