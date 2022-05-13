أبو تريكة عن قضية شيرين أبو عاقلة: الكيان الصهيوني «سرطان العالم» ولابد من زواله

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شن محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق هجومًا قويًا على الكيان الصهيوني، على هامش قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه على تويتر: "الكيان الصهيوني لايهمه العالم نفذ جريمته وقتل شيرين ابوعاقله على الهواء ويضرب من يقوم بتشيع جثمانها ايضا على الهواء".

وأضاف: "والله نحن لا نكذب حينما نقول هذا الكيان الصهيوني هو سرطان العالم ولابد من زواله، ونراه قريبا بإذن الله".

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بالهجوم على جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس، في محاولة لعرقلة مشاركة الشعب الفلسطيني في تشييع جثمانها.