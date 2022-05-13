اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بشأن مستلزمات الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الأسعار

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي تلقى قرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، بترحاب كبير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنّ هذا القرار سيأتي بنتائج إيجابية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يوجه بتعظيم المنتج المحلي ومضاعفة التصدير إلى 100 مليار دولار، وكل القطاعات تتوجه بالشكر للرئيس على تفهمه احتياجات الصناعة المصرية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الكثير من القطاعات الصناعية ستعاود الانخفاض مجددا بعد قرار الرئيس وستتجاوز الصادرات حاجز الـ100 مليار دولار، مثلما وجه الرئيس السيسي، متوقعًا حدوث انخفاض في الأسعار.

وأشار كمال الدسوقي، إلى أن فتح المصانع الجديدة سيزيد من حجم الإنتاج، وبالتالي تعظيم المنتج المحلى، ورفع معدلات التصدير الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

