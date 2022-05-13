توفى اليوم، رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي شهد عهده تطورا واسعا في شتى المجالات العمرانية بالإمارات.

وتستعرض الشروق عدد من المرات النادرة التي ظهر خلالها الراحل الشيخ خليفة بن زايد منذ إعلان تعرضه لوعكة صحية مطلع عام ٢٠١٤.

وغاب الشيخ خليفة بن زايد عن أى ظهور علني مصور لمدة ٣ سنوات ونصف منذ إعلان مرضه ليظهر بتاريخ ٢٥ يونيو من عام ٢٠١٧ في استقبال رسمي لأعضاء العائلة الحاكمة من حكام وأولياء العهود الذين قدموا لتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وظهر الشيخ خليفة بصورة تنم عن تحسن صحته وتعافيه إذ بدا في تبادل للحديث مع أفراد العائلة الحاكمة أثناء استقبالهم.

وكان ثاني ظهور للشيخ خليفة بعد مرضه خلال تلقيه عزاء والدته الشيخة حصة بنت محمد وذلك نهاية يناير ٢٠١٨ إذ استقبل الشيخ خليفة عدد من حكام الإمارات لتلقي العزاء.

وظهر الشيخ خليفة مجددا بالعام التالي أثناء استقباله عدد من أفراد أسرته المهنئين بحلول شهر رمضان عام ٢٠١٩ وذلك في محل إقامته بإفيان الفرنسية لتلقي العلاج بينما تكرر ظهور مشابه في استقبال الشيخ خليفة لعدد من الحكام وولات العهد برمضان التالي في قصر البطين بأبو ظبي وإذ ظهر بينما يجثو ولي العهد محمد بن زايد على ركبتيه لتقبيل يد الرئيس خليفة بن زايد.

وكان آخر ظهور للرئيس الإماراتي منذ عامين قبيل نشوب جائحة كورونا في دول الشرق الأوسط وذلك بمطلع فبراير ٢٠٢٠ حين كان في جولة مع أفراد العائلة الحاكمة بمحمية غناظة الإماراتية حين أكد وفق تصريحات نقلت عنه، اهتمامه بتنمية والحفاظ على البيئة الإماراتية.

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