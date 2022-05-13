أوكرانية تتسلق قمة جبل إيفرست لتؤكد أن بلادها «لا تقهر»

أصبحت امرأة من أوكرانيا أول شخص من بلدها المحاصر يصل إلى قمة جبل إيفرست ، في رحلة استكشافية تهدف إلى إظهار "حصانة الروح الأوكرانية ضد القهر"، حسبما أفادت المرأة .

وقالت أنتونينا صامويلوفا (33 عاما) في كلمة لموقع "إيفرست كرونيكل" :"ينبغي أن يرفرف العلم الأوكراني على سطح العالم، خاصة مع مرور شعبنا بأوقات عصيبة، كرمز لما تتمتع به الروح الأوكرانية من الحصانة ضد القهر".

وأعربت صامويلوفا في حديثها لصحيفة الهيمالايا ، عن أملها في أن تؤدي مهمتها أيضا إلى رفع الروح المعنوية بين زملائها الأوكرانيين ورئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي.

وجاءت تصريحات المرأة في الوقت الذي تواصل فيه روسيا قصف أوكرانيا في الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت صامويلوفا إن والدها وشقيقها يقاتلان ضد الروس، مضيفة أنها تعتقد أن أوكرانيا ستخرج من تلك الحرب منتصرة.