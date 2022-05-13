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مصر
نقابة الصحفيين تقيم تأبينا للشهيدة شيرين أبو عاقلة الثلاثاء المقبل
رئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهميّة توسيع التعاون مع مصر
نقابة الصحفيين ناعية الشيخ خليفة بن زايد: قيادة عربية مخلصة صنع نهضة الإمارات الحديثة
الرئيس السيسي في الإمارات غدا للعزاء في الشيخ خليفة
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فنلندا: ناقشنا مع أمريكا والسويد الانضمام لحلف الناتو
محمد بن زايد يتقبل تعازي حكام الإمارات في الشيخ خليفة بن زايد غدا
الإيسيسكو تنعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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بعد هدفه أمام الزمالك.. إيبوكا أفضل لاعب في الجولة الـ 18 للدوري
ماني:فزنا بالدوري ودوري الأبطال من قبل وعلينا الفوز بكأس إنجلترا
روابط بطولات الدوري المحلية في أوروبا تقيم أزمة مواعيد المباريات بعد تغيير نظام دوري الأبطال
رأي
فن
كريم فهمي يستنكر استخدام افيهات السوشيال ميديا في الأفلام
غدا.. عرض فيلم أمير البهجة بنادي السينما المستقلة
نجم Game of Thrones يجبر صحيفة ..نيويورك تايمز.. على تعديل خبر حقيقة وفاة شيرين أبو عاقلة
محمد حماقي يقرر تأجيل حفله بالكويت حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
مال وأعمال
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13 مايو.. نشرة الشروق الاقتصادية: المالية: تعزيز الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة «التضخم المستورد»
وزير المالية: مصر أمانة في إيدينا.. ومفيش حكومة بتنجح لوحدها
المشاط: برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرة ومرونة مصر على مواجهة صدمة كورونا
حوادث وقضايا
القبض على عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالوراق
ضبط سيارة محملة بـ40 شيكارة دقيق مدعم بكفر الدوار
ضبط 3 سيارات مُحملين بـ5 طن قمح بالبحيرة قبل تهريبهم خارج المحافظة
صاحب محل دواجن يمزق جسد ابن عمته بسبب خلافات بينهم في الجيزة
تليفزيون