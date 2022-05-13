 القبض على عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالوراق - بوابة الشروق
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القبض على عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالوراق

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 7:35 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 7:35 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة الوراق.

وردت معلومات لقسم شرطة الوراق، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في منطقة الوراق.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تمكنت القوات من القبض على المتهم وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر الحصول عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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