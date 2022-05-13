النمسا تسجل 5134 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة





سجلت النمسا 5134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين وألفين و825 ، والوفيات إلى 18 ألفا و291 .



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و312 ألفا و681 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.