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إسبانيا تسعى من أجل تعزيز علاقاتها مع الهند

أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 11:34 م

صرح السفير الإسباني لدى الهند خوسيه ماريا ريداو، اليوم الجمعة، بأن بلاده تسعى من أجل تعزيز علاقاتها مع الهند، وأنها عازمة على تحقيق ذلك.

وقال السفير الإسباني، إنه يعمل حاليا من أجل الترتيب لزيارتين لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس إلى الهند خلال العام الحالي.

وأضاف السفير أن هاتين الزيارتين تتسمان بالأهمية، وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد لهما حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يتم القيام بهما خلال العام الحالي.

وأشار السفير الإسباني، إلى أن هناك مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها بين إسبانيا والهند، خاصة في مجالي التجارة والتكنولوجيا، ولكنه يرغب في البدء بالتعاون في المجال الثقافي على اعتبار أنه أسهل مجال للتعاون بين البلدين.


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