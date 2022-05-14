الأهلي يختتم تدريباته بالجزائر استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ٥ يوليو، الذي يستضيف مباراة الأهلي ووفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة في بداية المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.
وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد بيرسي تاو لاعب الفريق قبل انطلاق المران.
وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل أرض الملعب قبل خوض عمليات الإحماء، ثم اختتم الفريق المران بتدريبات الكرة.
وقبل مغادرة الفريق فندق الإقامة حرص المدير الفني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، واصل فيها شرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بـمباراة وفاق سطيف.
وتقرر خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم أن يرتدي الأهلي: القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، ويرتدي حارس الفريق الجزائري القميص الأخضر.
كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.