الأهلي يختتم تدريباته بالجزائر استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ٥ يوليو، الذي يستضيف مباراة الأهلي ووفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة في بداية المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد بيرسي تاو لاعب الفريق قبل انطلاق المران.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل أرض الملعب قبل خوض عمليات الإحماء، ثم اختتم الفريق المران بتدريبات الكرة.

وقبل مغادرة الفريق فندق الإقامة حرص المدير الفني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، واصل فيها شرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بـمباراة وفاق سطيف.

وتقرر خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم أن يرتدي الأهلي: القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، ويرتدي حارس الفريق الجزائري القميص الأخضر.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.