قطع المياه ببعض شوارع منطقة الدقي بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة والتي تتضمن "شارع السلولي وأمير الرفاعي ورفاعه وحسين واصف وثروت وأبو امامة وابن مروان" وذلك إعتباراً من اليوم وحتى الساعة السادسة صباحاً يوم السبت التالي.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلي أعمال تحويل خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.