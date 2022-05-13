زوجان هنديان يقاضيان ابنهما للحصول على تعويض عن عدم إنجابه حفيدا لهما

وتم رفع الدعوى غير التقليدية على أساس "المضايقة النفسية".

وقال براساد إنه أنفق كل مدخراته على ابنه وأرسله إلى الولايات المتحدة في عام 2006 لتلقي تدريب للطيارين بتكلفة 65 ألف دولار.

وعاد الابن إلى الهند في عام 2007، لكنه فقد وظيفته واضطرت عائلته إلى إعالته مالياً لأكثر من عامين، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا المحلية.

وحصل شري ساغار، 35 عاما، في النهاية على وظيفة طيار. ويقول والداه إنهما رتبوا زواجه من شوبانجي سينها، البالغة من العمر الآن 31 عاما، في عام 2016، على أمل أن يكون لديهما "حفيد يلعبون معه" أثناء تقاعدهما.

ويقول الوالدان أيضا إنهما دفعا ثمن حفل زفاف الإبن في فندق خمس نجوم وسيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار ومصاريف قضاء شهر عسل في الخارج.

وقال براساد: "إبني متزوج منذ ست سنوات لكنه وزوجته لا يخططان لإنجاب طفل". وأضاف: "على الأقل إذا كان لدينا حفيد نقضي الوقت معه، فسيصبح ألمنا محتملاً".

وقال محامي الزوجين لصحيفة ذى ناشيونال إن الزوجين طالبا بتعويض مالي "بسبب الوحشية النفسية".

وأضاف: "إنه حلم لكل والد أن يصبح جَداً. هما ينتظران منذ سنوات ليصبحا جدّين".