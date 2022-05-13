8 ميداليات للفراعنة في الجائزة الكبرى للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة

حصد الرماة المصريون 8 ميداليات متنوعة في مسابقة الجائزة الكبرى التي تقام ضمن منافسات بطولة أفريقيا الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي الصيد بالسادس من أكتوبر في الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري، بمشاركة 250 رامٍ ورامية من 9 دول حول العالم.

وشهدت المنافسات قوة وندية وإثارة بين الرماة المصريين والطليان والإنجليز، ما أكسب المسابقة طابعا مثيرا جذب متابعة الحضور.

وفاز المصري عمرو أبو العز بالمركز الأول في منافسات الرجال، وجاء خلفه مواطنه هشام الصاوي في المركز الثانى، فيما حل الإيطالي جوسيبيي جونبرناردينو بالمركز الثالث.

وفي منافسات السيدات فازت المصرية سحر طلعت بالمركز الأول ، فيما جاءت ديون روجرز بالمركز الثاني، واحتلت جاين بيل المركز الثالث.

وعلى مستوى الرواد فاز الإنجليزي هاورد بات بالمركز الأول، بينما حقق مواطنه كليف جوود ون المركز الثاني، فيما فاز المصري محمود الإتربي بالمركز الثالث.

وفاز الإنجليزي متسون براين بالمركز الأول في منافسات فوق السن "الماستر" ، وحل خلفه مواطنه كريستوفر بوتر محققا المركز الثاني، فيما فاز المصري مجدي شفيق بالمركز الثالث.

وفي منافسات السن المفتوح، حصد الإيطالي أنطونيو باسالاكوا المركز الأول، وفاز مجدي سيف من مصر بالمركز الثاني، وحل الإنجليزي هاورد بات ثالثا.

وأقيمت على هامش المسابقات، بطولة للناشئين شارك بها عدد كبير من الرماة المصريين الواعدين، حيث حصد مصطفى قرني المركز الأول وفاز مارتن رامي ذكي بالمركز الثاني، فيما خطف ياسين ماضي المركز الثالث.

وفي هذا السياق، أعرب حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، عن سعادته بمستوى المنافسات القوي في البطولة وأداء الرماة المصريين، الذين حققوا عددا كبيرا من الميداليات على مدار أيام البطولة.

وأشار حسني، إلى أن البطولة أكسبت الرماة خبرات كبيرة نظرا لقوة المنافسة، كما حرصنا على تنظيم مسابقات للناشئين من أجل إثقالهم بالخبرات وتنمية مهاراتهم من خلال الاحتكاك القوي ومشاهدة رماة كبار من مدارس أوروبية مختلفة.