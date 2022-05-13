 الهند تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية اعتبارا من 17 مايو - بوابة الشروق
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الهند تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية اعتبارا من 17 مايو

أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 5:34 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 5:34 م

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، في 17 من شهر مايو الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن "السفارة الهندية في أوكرانيا، التي كانت تعمل بشكل مؤقت من العاصمة البولندية (وارسو)، ستستأنف عملها من كييف اعتبارا من 17 مايو".

وكانت الحكومة الهندية، قد أعلنت في شهر مارس الماضي نقل سفارتها في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا المجاورة نظرا "للوضع الأمني المتدهور" في البلد الواقع شرقي أوروبا.


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