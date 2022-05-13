الكرملين: لم نتلق أي رد من أوكرانيا على مقترحاتنا المتعلقة بوضع وثيقة مشتركة

الأكثر قراءة
ضبط مدرس اعتدى جنسيًا على طالبة بالدقهلية
مهلة أسبوعين.. التموين تطالب المواطنين بتسجيل رقم تليفون باسم رب الأسرة
الكاف ردا على الأهلي: لم نختار المغرب ولكنها المرشح الوحيد.. وقرارنا ملزم للجميع
الكاف يرد على طلب الجبلاية باستضافة نهائي إفريقيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
الاختيار 3المشوارراجعين يا هوىالعائدونفاتن أمل حربيملف سريسوتستوبةجزيرة غمامالمداح 2
النتـائـج
تصويت
قال الكرملين إنه لا يوجد أي إجراء وتحرك بشأن الوثيقة المشتركة من قبل روسيا وأوكرانيا حتى الآن.وأضاف، حسبما أورده موقع «روسيا اليوم»، في خبر عاجل له، صباح اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي رد من الجانب الأوكراني على المقترحات الروسية.