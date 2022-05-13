 الكرملين: لم نتلق أي رد من أوكرانيا على مقترحاتنا المتعلقة بوضع وثيقة مشتركة - بوابة الشروق
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الكرملين: لم نتلق أي رد من أوكرانيا على مقترحاتنا المتعلقة بوضع وثيقة مشتركة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 12:01 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 12:01 م

قال الكرملين إنه لا يوجد أي إجراء وتحرك بشأن الوثيقة المشتركة من قبل روسيا وأوكرانيا حتى الآن.
وأضاف، حسبما أورده موقع «روسيا اليوم»، في خبر عاجل له، صباح اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي رد من الجانب الأوكراني على المقترحات الروسية.

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