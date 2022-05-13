العاهل المغربي يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بعث العاهل المغربي الملك، محمد السادس، ببرقية تعزية ومواساة إلى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما بعث برقية تعزية إلى محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك على إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث عبر الملك محمد السادس، باسمه وباسم الأسرة الملكية المغربية، والشعب المغربي قاطبة، عن أصدق عبارات التعازي وأبلغ مشاعر المواساة، في هذه الفاجعة التي ألمت بأسرة الراحل ودولة الإمارات العربية المتحدة.