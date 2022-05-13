الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينعي رئيس دولة الامارات العربية المتحده الشقيقة

نعى الاتحاد العام للمصريين في الخارج في بيان إلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم والجاليات المصرية في الخارج وفي الإمارات العربيه المتحده قائداً فريداً وراعي مسيرة دولة الامارات العربية المتحده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اللمارات العربية الشقيقه الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو .. تغمد الله الفقيد الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إليه راجعون ".



وبرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، فقدت الأمه العربية والإسلامية قائدا كبيراً كونه واحداً من حكماء الأمة العربية والإسلامية ، الذي قاد الإمارات في اصعب الأوقات ، وعمل على رفعتها ونهضتها ، وقد كان رحمة الله عليه نصيراً لقضايا مصر في أحلك الظروف .



واضاف البيان ان الامتين العربية والإسلامية بفقدانه فقدتا واحداً قضى حياته نصيراً لقضايا العرب في المحافل الدوليه .. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه الله فسيح جناته والحقه بالفردوس الاعلي من الجنه والهمنا جميعاً بفقدانه الصبر والسلوان .