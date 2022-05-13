الكرملين: بوتين وشولتس أجريا اتصالا بشأن أوكرانيا

بعد أسابيع من انقطاع المحادثات، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا.

وأعلن الكرملين اليوم الجمعة في موسكو أن المحادثات بشأن الوضع في أوكرانيا جرت بمبادرة من الجانب الألماني.

وكان عضو في لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني، التي مثل أمامها شولتس في وقت سابق اليوم، ذكر أن المستشار أعلن عن مبادرة جديدة لإجراء محادثة مع بوتين.

وقال العضو فولفجانج هيلمش إن المستشار أعلن ذلك تحت شعار: "قبل 9 مايو لم يكن ذلك مجديا، لكن علينا أن نبدأ من جديد لأننا يجب أن نتحدث مع بعضنا البعض". وأضاف شولتس أنه بدون قنوات اتصال لا يمكن التوصل إلى حل للنزاع.

وعقب بدء الحرب، اتصل شولتس ببوتين عدة مرات، لكن المحادثات انقطعت بعد ذلك. وفي مقابلة مع مجلة "شتيرن" الألمانية الأسبوع الماضي، قال المستشار إنه تحدث إلى الرئيس الروسي آخر مرة قبل أربعة أسابيع.

وبحسب تقارير المكتب الاتحادي الألماني للصحافة، فقد تمت آخر مكالمة هاتفية في 30 مارس الماضي. وقال شولتس خلال الاتصال: "إذا كان هناك أي شيء للمناقشة، فسأقوم بالاتصال مرة أخرى... أولويتنا واضحة: الحرب يجب أن تنتهي على الفور".

وفي 9 مايو الماضي، ألقى بوتين خطابه الذي طال انتظاره خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وجاء الخطاب أقل حدة بكثير مما توقعه كثيرون. وكان يُخشى أن يدعو بوتين إلى التعبئة العامة أو إعلان الحرب رسميا على أوكرانيا.