اجتماع بين ممثلين من الجامعة العربية وعدة دول لبحث الأزمة السورية

اجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة ووالمملكة المتحدة في بروكسل يوم 10 مايو لمناقشة الأزمة في سوريا.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية ووصلت نسخة منه اليوم الجمعة إلى (د.ب.أ).

وجاء في البيان "لقد أثنينا على قيام الاتحاد الأوروبي بعقد مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة ورحبنا بالدعم السخي الذي تم التعهد به للسوريين المعرضين للخطر واللاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم. وقمنا أيضا بالحث على استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة إلى حين يتمكن السوريون من العودة طوعا إلى ديارهم بأمان وكرامة ووفقا لمعايير الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "ما زلنا ملتزمين بالتخفيف من معاناة الشعب السوري، وقد سلطنا الضوء على أهمية استدامة المساعدات الإنسانية للسوريين وزيادتها من خلال كافة الوسائل، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود التي فوضتها الأمم المتحدة والتنفيذ المستمر لقرار مجلس الأمن رقم 2585".

وتابع "قمنا بالتشديد على دعمنا المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون وقرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مع الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وذكر"أكدنا أيضا على التزامنا بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وكذلك بمنع التطرف العنيف، وشددنا على ضرورة مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لضمان هزيمة دائمة لداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

واستطرد البيان "شددنا أيضا على ضرورة مواصلة الضغط من أجل المساءلة والعدالة عن الفظائع التي ارتكبت في سوريا، وكذلك للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين تعسفا وتقديم معلومات كاملة عن المفقودين".

يشار إلى أن قيمة المُعلَن عنها في "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" السادس للمانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بلغت 4ر6 مليار يورو 7ر6 مليار دولار).

وأكد فريق "منسقو استجابة سورية" هذه القيمة مخيبة للآمال وصادمة".