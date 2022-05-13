السلام الأخضر تدعو مجموعة السبع إلى وقف استخدام الوقود الأحفوري

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دعت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" المعنية بالدفاع عن البيئة، مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى تسريع وتيرة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم، وذلك في مظاهرة ببلدة فانجلز في شمال ألمانيا، حيث يعقد وزراء خارجية المجموعة اجتماعا.

وحمل نشطاء "جرينبيس" لافتة كبيرة خلال المظاهرة تدعو دول المجموعة إلى التخلص من الوقود الأحفوري والدخول في السلام. كما رسم 17 ناشطا علامة السلام على رمال أحد مدينة فانجلز، على بحر البلطيق.

وقالت ليزا جولدنر، خبيرة شؤون المناخ في "جرينبيس" إن عائدات النفط والفحم والغاز تمول الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضافت جولدنر أن انبعاثات الوقود الأحفوري تزيد من أزمة التغير المناخي، وهوا ما يفاقم بدوره أزمات وصراعات أخرى.

وأوضحت أن أزمة المناخ تضاعف مخاطر مثل الندرة المتزايدة للمياه والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يعرض الأمن العالمي للخطر.

واختتمت جولدنر تصريحاتها بالقول إن أفضل طريقة لمنع الحروب والأزمات هي التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.