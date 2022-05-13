مقتل 5 مدنيين على الأقل في معارك شرسة بدونيتسك شرقي أوكرانيا

لقي ما لا يقل عن 5 مدنيين حتفهم في معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية بإقليم دونيتسك، وفقا لمصادر أوكرانية.

وذكرت إدارة الإقليم عبر منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي أن أربعة أشخاص قتلوا في نوفوسيليفكا، وأفديفكا، وليمان.

ووفقا لتقارير إعلامية، قتل مدني آخر في قتال بمدينة ياسينوفاتا، الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 3500 مدني قتلوا منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، ولكن المنظمة الدولية تتوقع أن يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك بكثير.