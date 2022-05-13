مجلس التعاون الخليجي ناعيا خليفة بن زايد: فقدنا قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا

نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.



ونقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، أعرب الحجرف عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عمر حافل بالبذل والعطاء قضاه في خدمة شعبه ووطنه والأمة العربية والإسلامية، مقدما التعازي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكاتبها وبعثاتها إلى قادة دول المجلس، وإلى أسرة آل نهيان الكرام، والشعب الإماراتي وأبناء دول مجلس التعاون كافة في هذا المصاب الجلل.



واستذكر الأمين العام الدور الكبير للفقيد الراحل مساهماته في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قائلا: «فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا».



وعبر معالي الأمين العام، عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله عز وجل، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.



وأضاف أن مجلس التعاون فقد اليوم أحد قادته الذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه في دعم مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون ليصبح هذا الكيان راسخا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب الإماراتي والخليجي الصبر والسلوان وحسن العزاء.