فخري الفقي: الرئيس السيسي تصدي للإرهاب وفي الوقت نفسه لم يهمل خطة التنمية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة يؤكد حرص الرئيس على رفع شأن الإنتاج المحلي.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي تصدي للإرهاب وفي الوقت نفسه لم يهمل خطة التنمية، مشيرا إلى أنه في معركة البناء من المهم الاهتمام بمستلزمات الإنتاج وهذا ما فطن إليه الرئيس لاستعادة قدرات الإنتاج المحلي والتصدير مرة أخرى.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه جرى تكليف فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وحل المشكلات التي تواجه القطاع الإنتاجي المصري، لافتا إلى أن مصر سوف تمر من الأزمة العالمية، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلما تخطت أزمة كورونا.

واختتم فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن القيادة السياسية تسعى إلى إنشاء المشروعات الجديدة، واستكمال حياة كريمة من أجل رفع جودة الحياة لدى المواطنين.

