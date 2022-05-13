شركة الطاقة اليابانية إينيوس تعلن تخليها عن النفط الروسي

أعلن رئيس شركة "إينيوس" أكبر شركة لبيع المنتجات النفطية في اليابان تاكيشي سايتو، تخلي الشركة عن النفط الروسي حتى قبل قرار الحكومة اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن سايتو، قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، إنه "حتى قبل إعلان الحكومة فرض الحظر على استيراد النفط الروسي، توقفنا عن شرائه بسبب مخاطر تتعلق بسمعتنا".

وأوضح أنه حتى الآن كانت حصة النفط الروسي في سلة الشركة قد بلغ نسبة 5%، وانتهت مدة عقود النفط الروسي، التي أُبرمت قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في أبريل من هذا العام.

يُذكر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أعلن عقب انتهاء قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت، أن اليابان اتخذت "قرارًا صعبًا" يقضي بـ"حظر استيراد النفط الروسي من حيث المبدأ" وذلك "لأن وحدة دول مجموعة السبع هي الأهم"؛ ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد محدد لفرض هذا الحظر

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