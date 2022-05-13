يرى محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، كان من الممكن أن ينهي أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد اسند للمغرب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما اعترض عليه الأهلي لأنه سيمنح الوداد البيضاوي الأفضلية في حال تأهله.

وقال بركات في تصريحات لقناة المحور: «"العند وحش" كان من الممكن أن ينهي الكاف أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال، لكن المسؤولين يريدون مجاملة بعض المقربين».

وأضاف بركات في رسالة للكاف: «تريد أن تجامل البعض على حساب الأهلي؟ الذي شرف القارة بأكملها ورافع رأسك في المحافل العالمية».

وأكمل: «هل البعض "زهق" من انجازات الأهلي؟، هل شعروا أنه يجب التغيير في الوقت الحالي؟، هل شعروا بأن الأهلي "مخلي شكلهم وحش" بانجازاته كل عام».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على أن تقام مباراة العودة غدا السبت في الجزائر.