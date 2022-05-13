أستاذ اقتصاد: من مصلحة الاقتصاد المصري رفع سعر الفائدة على الجنيه لامتصاص السيولة

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إنه من المتوقع استمرار موجة التضخم، منوهًا بأن مزيد من ارتفاع الأسعار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى رفع سعر الطاقة والغذاء في العالم.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه من المتوقع أن يعاود البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني وأوروبا تتعرض لأزمة طاقة كبيرة.

وكشف أستاذ الاقتصاد، أنه فيما يخص سعر الفائدة على الجنيه المصري هناك رأيين، أولهما رفع الفائدة، وثانيهما إبقاء الفائدة كما هي، موضحا أنه من مصلحة الاقتصاد المصري رفع سعر الفائدة على الجنيه لامتصاص السيولة النقدية، لذا فمن المتوقع طرح شهادات بفائدة أعلى من 18% وتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ماجد عبد العظيم، أن الذهب أحد الملاذات الآمنة ضد التضخم، لذا فإن قرار مصر بشراء كمية الذهب الأخيرة صائب جدا، لافتًا إلى أن العقارات وشهادة الـ18% أفضل استثمار في الوقت الحالي.

ويرى أن ترشيد الاستهلاك غاية في الأهمية خلال الفترة المقبلة من أجل عدم استنزاف المرتب، مضيفًا: «الترشيد يأتي من رشادة العقل وكل واحد على الأقل يحاول يقلل من استخدام الكهرباء، ويحافظ على ما يملك من مال».